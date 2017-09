Hinder door asfalteren A6 bij Urk en Lelystad en onderhoud Ketelbrug

In de nacht (22.00 tot 06.00 uur) van dinsdag 3 oktober op woensdag 4 oktober is de A6 afgesloten tussen Lelystad-Noord en Lelystad. Een nacht later is het onmogelijk om via de A6 van Urk naar Lelystad-Noord te rijden. Van donderdag op vrijdag is de A6 van Lelystad naar Urk gestremd, net als de parallelweg over de Ketelbrug. Op dezelfde trajecten zijn de op- en afritten ook buiten gebruik. Borden langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.