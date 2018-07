Hitte krijgt Urker mannenkoor uit de (traditionele) kleren

Contro­leurs vinden 27 illegale fuiken in IJsselmeer

24 juli De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA hebben op het IJsselmeer 27 fuiken in beslag genomen die daar illegaal geplaatst waren om op paling te vissen. Ze stonden in een gebied waar het vissen met zogenoemde schietfuiken niet is toegestaan om jonge vis te beschermen.