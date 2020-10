Hoe een talentenjacht op Urk middelengebruik onder jongeren moet voorkomen

Zo’n 25 procent van de jongeren op Urk is op de leeftijd van 13 jaar of jonger begonnen met roken. Een kwart van de Urker jongeren van deze leeftijd is al gestart met alcohol drinken, blijkt uit een enquête. ,,We leggen ons echt niet neer bij deze hoge getallen, ook in vergelijking met andere gemeenten. We willen andere cijfers zien”, vertelt Freek Brouwer, wethouder op Urk. De gemeente is zo’n twee jaar terug daarom als één van de zes pilotgemeenten, waaronder ook Hardenberg, gestart met het project van het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut.