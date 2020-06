Hoe Urker vissers 26 vluchtelingen op Noordzee redden: ‘Hebt plicht om mensen in nood te helpen’

UPDATE/VIDEO Urker kotter Lummetje is half jaar na scheepsdra­ma uit de Noordzee getild: ‘Alles is naar wens verlopen’

10 juni De Urker kotter is boven water. De vissersboot, die eind november zonk en twee opvarenden het leven kostte, is vanmiddag in een grote operatie door scheepsberger Multraship uit het water gelift.