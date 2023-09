Hogere accijns op alcohol treft meer dan 10.000 inwoners Urk

Duttende drankrij­der (29) ontsnapt aan celstraf na botsing op A28: ‘Hij heeft contact gezocht’

Hij had veel te veel drank op en viel in slaap achter het stuur. R. van R. (29) uit Biddinghuizen botste in april rond zes uur in de ochtend op de A28 bij Wezep achterop een auto met daarin een moeder en haar zoon. Toch ontloopt hij een celstraf, bleek vandaag.