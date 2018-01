Honderden 'noodsignalen' boven Urk met jaarwisseling

Van deze 'traditie' op Urk is nu een drone-video online verschenen, die goed laat zien om wat voor een grote hoeveelheid lichtkogels het gaat. Volgens Van Veen wordt het landelijk crisiscentrum altijd voor de jaarwisseling ingelicht over het verschijnsel, zodat er geen alarm afgaat. ,,De kogels hangen duidelijk herkenbaar boven het dorp en wij zijn er mee bekend, dus rukken we dan niet uit. Iets anders is het als zo'n kogel door het jaar afgeschoten wordt, want dat gebeurt ook. Dan hebben we wel eens een loos alarm".