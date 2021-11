IJsselmeervisafslag op Urk draait beter dan ooit: ‘Blijft een verrassing voor ons’

Vanuit de auto of bakfiets zwaaien kinderen in Kampen naar Sinter­klaas en zwarte pieten

Net als in tal van andere steden werd Sinterklaas zaterdagochtend ook in Kampen verwelkomd; niet met een traditionele intocht per boot maar coronaproof met een ‘drive through’ aan de Loswal waar het publiek vanuit de auto of vanaf de fiets de Sint kon toezwaaien. Anders dan anders dus, maar wat onveranderd bleef; de zwarte pieten.

14 november