Interneringskamp op Urk weer in beeld met boek van Mandy

Nederland is tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal. Maar toch zijn er in het land verschillende interneringskampen. Waaronder op het voormalige eiland Urk. Journalist en tekstschrijver Mandy van Dijk is op zoek naar die verhalen van meer dan honderd jaar geleden.

Met enige regelmaat komt ze nog artikelen tegen uit die tijd. Of zelfs dagboeken en brieven. Het komt allemaal van pas voor Mandy van Dijk. De voormalige inwoonster van Urk, tegenwoordig Zwolle, heeft vorige maand een contract ondertekend bij uitgeverij Atlas Contact. Het doel: het uitkomen van het boek ‘Elba van de Zuiderzee’, over het interneringskamp op Urk in de Eerste Wereldoorlog. ,,Die taal die toen werd gebruikt”, zegt Van Dijk met verwondering. ,,Grappig om te zien hoe het is veranderd in honderd jaar.”

Van Dijk is al een aantal jaren bezig met het boekplan over het interneringskamp. ,,Ik heb drie Urker Spreukenkalenders gemaakt. Daardoor ben ik contact geraakt met wijlen dorpshistoricus Albert van Urk. Hij wees mij op het kamp. Het fascineerde hem. En mij uiteindelijk ook.” Zodoende is het idee ontstaan om de gebeurtenissen rond het kamp te vatten in een non-fictieboek.

Erewoord

Een interneringskamp, dus. ,,Nederland had tijdens de Eerste Wereldoorlog de plicht om officieren uit het buitenland die de grens over kwamen op te sluiten en te ontwapenen. Zij moesten het erewoord geven om niet te ontsnappen. Wie dat niet deed moest naar Urk. Daar zaten zo’n 45 tot 50 Belgen, Fransen en Britten op een eiland van zo’n 80 hectare. Vonden ze natuurlijk niet leuk. In principe heeft iedereen het kamp overleefd. Later, in 1918, zijn er nog krijgsgevangen geplaatst. In de jaren 30 zijn er huizen gekomen op de plaats van het kamp.”

Mede dankzij het eiland is de vergelijking met beruchte gevangenissen als Elba of Alcatraz is al snel gemaakt. ,,Het is eigenlijk een beetje ondergesneeuwd door de Tweede Wereldoorlog. En dat is ook logisch. Maar toch is wat er in Urk gebeurde wel intrigerend. Het dorpje van toen zo’n 2800 mensen werd compleet verstoord, terwijl het eiland was gevestigd in een neutraal land. Niemand weet er nu nog van”, aldus Van Dijk. ,,Maar er zit zeker een verhaal in. Ook over de verhoudingen en instandhouding van die neutraliteit.”

En dat verhaal komt er dus. ,,Ik wil hoe graag beschrijven hoe het in het interneringskamp was. Ik probeer te reconstrueren en kijk bijvoorbeeld ook naar ontsnappingen. Het is een prachtig project, maar wel meer research dan ik had verwacht. Daar ben ik nu bijna klaar mee. Het wordt nu tijd voor de uitwerking. De bedoeling is dat het boek in het voorjaar van 2020 uitkomt.”

Nakomelingen

Met behulp van verschillende bijdragen en subsidies is de schrijfster al in verschillende archieven gedoken. Ze heeft al veel mooie vondsten gedaan. Maar Mandy van Dijk zoekt nog meer. Zoals verhalen, herinneringen, voorwerpen, kaarten of nakomelingen. ,,Ik heb vorig jaar bijvoorbeeld al eens contact gehad met een 97-jarige zoon van een Franse geïnterneerde, die ontsnapte uit het militaire ziekenhuis nadat hij ziek was geworden op Urk. Heel bijzonder.”

Ook verschillende stichtingen, zoals Urk in Oorlogstijd, denken mee met de schrijfster. ,,Ik heb al veel gevonden, maar wie weet heeft iemand nog iets op zolder liggen uit die tijd, of is een brief of een dagboek tegengekomen die over Urk in 1914 tot 1918 gaat of over het interneringskamp. Heeft een schets aan de muur hangen, of een boek in de kast staan die over dit thema gaat. Alles wat te maken heeft met Urk in die periode, over interneren in de Eerste Wereldoorlog: ik zou het graag bestuderen.”

Isolement

In het begin heeft Van Dijk gevreesd dat het boek alleen interessant zou worden voor Urk, maar dat is inmiddels niet meer het geval. ,,Het is nu zoveel breder. Urk is erg op zichzelf aangewezen, zeker in die tijd. Het was een soort inbreuk of doorbraak van een isolement, in ieder geval heel anders dan het was”, weet ze. ,,Het moet geen droog geschiedenisboek worden, maar juist verhalend. Het is spannend hoe het gaat worden, maar ik ben ervan overtuigd dit te delen. Het verhaal is het waard gelezen te worden.”

Mensen die informatie hebben over het interneringskamp, of over Urk uit die tijd, kunnen mailen naar mandy@mvdtekstenadvies.nl of bellen naar 06-29732730.