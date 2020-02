Inval bij bedrijf van verdachte van vuurwerkbom op Urk: deur op slot, wel mensen binnen

Daarop besloot de politie de deur te forceren door een ruit in te slaan. Op de eerste verdieping hing iemand uit het raam die de agenten verwensingen toeschreeuwde. Uiteindelijk zijn er geen aanhoudingen verricht, meldt een politiewoordvoerder. ,,Deze actie was onderdeel van het onderzoek, we hebben inderdaad gekeken of we iemand in het pand konden vinden’’.

Spoorloos

Daarmee is Bert van H. nog altijd spoorloos. De politie heeft in januari zijn naam en foto gedeeld in de hoop dat hij uit zijn schuilplaats zou kruipen om zichzelf te melden. Op Urk ging vorige maand het gerucht dat de inwoner van Espel in het buitenland zat. Van H. wordt ervan verdacht dat hij op 3 november een explosief bij een huis aan de Golfoploop naar binnen schoof. Daarbij vielen geen gewonden, maar de schade was groot. Een eerste verdachte is in december aangehouden.

Van H. heeft een klusbedrijf op Urk met zijn tweelingbroer onder de naam BvH Dienstverlening. De politiewoordvoerder kan niet zeggen of de zoektocht vordert en of er tips over de verdachte zijn binnengekomen.