Irritatie op Urk over regenboogvlag bij politiebureau: ‘Heeft ons verdriet gedaan’

Het was de nodige mensen op Urk opgevallen dat in de dagen voor Coming Out Day op 11 oktober voor het eerst een regenboogvlag aan een vlaggenmast bij het politiebureau op Urk hangt. ,,Ik moest even drie keer knipperen met mijn ogen of ik dit goed zag”, schrijft René Romkes, Urker en bekend als organisator van Eurovision in Concert, op Twitter.