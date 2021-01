Jaap Bakker (83) verzamelde honderden Urker bijnamen: ‘De dominee met haast heette het Vliegend Evangelie’

video Dregteam Urk helpt bij zoektocht naar Danny (18) die onderweg naar werk in Raalte spoorloos verdween

24 december Het dregteam SOAD van Urk is vanmorgen in Raalte aangekomen om mee te helpen zoeken naar de vermiste Danny (18) uit Lemelerveld. Danny verdween afgelopen dinsdag toen hij 's ochtends vroeg op weg was naar zijn werk bij de Jumbo in Raalte.