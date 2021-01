Jan Pony, zo heet de kleinzoon van Jan Paard op Urk. En de dominee met haast: Vliegend Evangelie

Dit zijn de verwachtin­gen van de burgemees­ters in Flevoland en Kampen voor 2021: ‘Jaar vol met kansen’

2 januari Wat zijn de grootste uitdagingen voor de gemeenten in Flevoland en gemeente Kampen dit jaar? De Stentor vroeg het aan de burgervaders in de regio. In het nieuwe jaar worden er twee en mogelijk zelfs drie nieuwe burgemeesters geïnstalleerd.