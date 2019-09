Janneke Galvão-Hulst uit Urk koninklijk onderscheiden voor zendingswerk in Rio de Janeiro

Galvão-Hulst, geboren in Staphorst en jarenlang leerkracht op Urk, zet zich al vijfentwintig jaar in voor kinderen in de sloppenwijken in Rio de Janeiro. Voor die jarenlange inzet is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau.

Ze woont met haar Braziliaanse man en (inmiddels) volwassen dochters in Rio de Janeiro. Vrijwel dagelijks gaat ze naar de sloppenwijken, voor bijbelclubs in twee gebouwen die grotendeels met geld uit Nederland in de benen worden gehouden. Ze bidt en zingt en knutselt en tekent met kinderen. En ook al gaan ze elders naar school, ze helpt met huiswerk en geeft educatie. Bovenal probeert ze de kinderen hoop mee te geven via bijbelse verhalen. Even terug in Nederland geeft ze lezingen over haar werk.