Jeugd op Urk gooit vuurwerk naar personeel coronabus, wethouder: ‘Schaam mij diep’

Politiestu­den­ten betrappen 17-jarige slingeren­de bestuurder: dollemans­rit eindigt in sloot

8 december Politieagent ben je altijd, ook in je vrije tijd. En dus was het niet zo gek dat twee politiestudenten van Politie Noordoostpolder/Urk gisteravond meteen actie ondernamen toen zij een auto zagen slingeren over de A6 van Lelystad naar Almere.