Jonge Urkers moeten schadevergoeding betalen en krijgen taakstraf voor vernielingen aan gemeentehuis

Daling aantal coronabe­smet­tin­gen zet door op Urk, Noordoost­pol­der kleurt rood

8 december De ingezette daling van het aantal mensen dat positief test op het coronavirus op Urk, zet door. Na een minieme stijging in het afgelopen weekend daalt het aantal positief geteste mensen nu weer. Ook in de gemeente Noordoostpolder daalt het aantal besmettingen licht, maar per 100.000 inwoners komt de gemeente op gelijke hoogte met buurgemeente Urk.