Jongeren uit Urk in gesprek met prinses Laurentien: ‘We missen complimentjes’

Mijnenja­ger met naam van Urk verdwijnt door bezuinigin­gen: 'Vissers waarderen ons werk enorm'

23 januari De Zr.Ms. Urk, een Nederlandse mijnenjager die vernoemd is naar het voormalige eiland, is voor het laatst afgemeerd in Den Helder. De jager is slachtoffer van de kostenbesparing bij de marine. De scheepsbel komt mogelijk naar het gemeentehuis op Urk. ,,We zijn trots op het schip en de naam.”