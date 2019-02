Jubilerend organist Minne Veldman uit Urk: ‘Vrienden gingen uit, ik studeerde’

Hij geeft zo’n vijftig soloconcerten per jaar, heeft tien cd’s op zijn naam staan, is dirigent van vijf koren, componeert muziek, heeft een YouTube-kanaal, geeft les, is de drijvende kracht achter het Orgelfeest en de YouTube-Orgeldag. En om zijn 25-jarig jubileum als (kerk)organist te vieren, gaat Minne Veldman op tournee en doet hij ook Zuid-Afrika en Parijs aan. ,,Het is druk’’, grijnst hij in zijn werkruimte, waar een wand geheel in beslag wordt genomen door een op maat gemaakt orgel.