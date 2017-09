Justitie: Deel Urker visserij in greep criminelen

De Amsterdamse criminelen Naoufal F. en Muhammed S. hebben volgens justitie 'kennelijk in zeer georganiseerd verband' cocaïne Nederland binnengehaald nadat ze 'een deel van de Urker visserij in hun greep hadden gekregen'.

Op een eerste zitting in de zaak tegen de vijf vermoede uitvoerders van de smokkel van 261 kilo cocaïne via een Urker viskotter, citeerde officier van justitie Koos Plooij gisteren onderling berichtenverkeer tussen - volgens hem - Muhammed S. en Naoufal F., alias 'Noffel'.

Versleuteld

De berichten zijn opgediept uit de in beslag genomen Canadese computerservers die veel Amsterdamse criminelen gebruikten voor hun versleutelde communicatie. Ze hadden nooit gedacht dat hun emails ooit leesbaar zouden worden. ,,We hebben een groep vissers die op het water kunnen aannemen en opvangen", meldt S. aan F.

Het besprokene past volgens justitie exact op de gebeurtenissen rond de Urker viskotter. Op 9 juni 2017 pikt Muhammed S. de Montenegrijn Dalibor D. op, om hem naar Harlingen te rijden. Daar stapt hij met twee tassen over in de auto van mede-eigenaar Johannes N. van de viskotter Z181, waar hij aan boord gaat. Justitie vraagt de kustwacht de boot in de gaten te houden. Die ziet dat de viskotter de volgende dag minutenlang achter het containerschip MSC Krystal vaart - wat de verdenking versterkt dat hier cocaïne overboord wordt gegooid, die de viskotter oppikt.

Als de viskotter na terugkeer in de haven van Harlingen wordt onderzocht, liggen dertien natte tassen met in totaal 261 kilopakken cocaïne in een droge watertank in de machinekamer. Plus twee tassen met apparatuur om de tassen op zee in de gaten te houden.

Bekentenis

De schipper, drie bemanningsleden en de op de wal wachtende Johannes N. worden gearresteerd. Johannes N. legt als enige een bekentenis af. Hij zegt 300.000 euro te hebben gekregen om de drugs op te pikken, en daarvan 200.000 euro aan de schipper te hebben gegeven en 25.000 euro aan een Pools bemanningslid. Over de anderen is hij vager. Hij zegt de drugs 'onder grote druk' te hebben binnengesmokkeld. Hij is bedreigd en ook zijn familie zou doodsbang zijn.