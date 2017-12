Justitie zet zwaar geschut op affaire Urk

'Nou hebben ze de spin in het web te pakken', zegt de één. 'Half Urk zat hier al tijden op te wachten', zegt een ander. De cokeaffaire op Urk spreidt zich uit als een olievlek. Twee dagen geleden is Leendert R. (50) van zijn bed gelicht op Urk. Justitie ziet hem als een grote man in de 'cocainevisserij'. Het Openbaar Ministerie heeft in de persoon van Koos Plooij zwaar geschut op de zaak gezet.

De politie kwam hem woensdag op z'n werk inrekenen: Leendert R. (50), kroegeigenaar en automatenexploitant op Urk. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een grootscheepse cokesmokkel op Urk en zit voorlopig twee weken vast.

Op 9 juni zat R. in een BMW aan het eind van de kade van Harlingen, toen de Z181 er kwam binnenvaren (een Urker kotter met een registratie in Zeebrugge). Douane en Justitie hadden daar een geweldig heterdaadje aan: in het ruim lagen dertien tassen, met 261 kilopakken cocaïne. Plus de haken om ze aan dek te vissen. Straatwaarde van de vangst: 10 miljoen. De politie liet hem toen nog ongemoeid.

De smokkel is waarschijnlijk al jaren gaande en van een fikse schaal, vermoedt het landelijk parket. Koos Plooij is voor de vervolging naar voren geschoven: de iel ogende aanklager die zware zaken kan tillen: tegen drugsbaronnen Mink K. Charles Z. bijvoorbeeld en Volkert van der G.

Handboek

Eind 2015 jaar werden computers in beslag genomen van drugscriminelen in Amsterdam. De versleutelde bestanden heeft justitie weten te kraken, zegt Plooij. ,,Een handboek voor cocaïnevisserij." Het gaat zo: Zuid-Amerikaanse containerschepen nemen de drugs mee om ze voor onze kust overboord te kieperen. Daar pikt een kotter ze op. In juni volgde de politie containerschip MSC Krystal na vertrek uit Panama-Stad. De Z181 lag er in het kielzog toen de pakketjes overboord gingen. Drie Urkers en twee bemanningsleden werden in Harlingen ingerekend; appeltje eitje. De vijf zitten nog vast. De Urker kapitein zegt dat ze dreigden om z'n familie wat aan te doen als hij niet meewerkte. Ze zouden drie ton krijgen voor het klusje.

Uitsmijter

Dat de verhoren nu kennelijk naar Leendert leiden, verbaast niemand op Urk. ,,Al jaren zeggen we: waar doet-ie het allemaal van", zeggen de kleumende mannen bij het leugenbankje van Urk (al staat er 'Instituut voor Levenswijsheden' boven). Leendert begon als uitsmijter in een horecatent, werd er weldra de baas en kocht de ene tent na de andere. Grand café het Haventje van Urk is van hem, de winkel op het plein, het Wapen van Urk en nog een café aan de kade, verpacht aan diverse uitbaters. Veel gokmachines hier komen van zijn bedrijf Punch BV. ,,Mooi wark", zeggen de beste stuurlui aan de wal tegen elkaar. ,,Een beetje rondrijden en overal incasseren."

Mensen genoeg op Urk die wel iets over Leendert willen zeggen ('geen naam, daor kréég ik gedonder mee'). ,,Nou hebben ze de spin in het web te pakken", zegt de één. ,,Half Urk zat hier al tijden op te wachten", zegt een ander. En een overbuurman van het enorme appartement dat hij in hartje Urk bewoont: ,,Elk jaar was er wel een inval met politie, douane, geld- en drugshonden, ik weet niet al. En nooit vonden ze wat."

Bij het blond schuimend bier ging zijn naam in het rond. ,,Je hoorde regelmatig dat Leendert mensen op kotters zocht die een klusje konden klaren. Op Urk zagen ze hem als de schakel tussen de drugs-Amsterdammers en de kotters. Als je krap zat, kon je wel wat lenen van Leendert, maar dan wilde hij wel een keer een wederdienst."

Die schepen meerden in Nederland aan, nooit in het buitenland: In Lauwersoog, Harlingen, Hypolytushoef. ,,Konden ze waarschijnlijk een oogje in het zeil houden." In 2005 werd Leendert R. gepakt op verdenking van hasjhandel. Na drie jaar in een Franse cel werd hij vrijgesproken. ,,Hij kreeg een ton mee", zeggen ze op Urk. ,,Zes ton", zeggen ze bij het leugenbankje. Daar trekt iemand zijn muts over de ogen: Coke kopen??! Hij krijgt er de lachers mee op z'n hand.

Audi

Leendert was altijd een handige jongen, dure auto's - laatst weer een Audi 360. ,,Nooit een keertje gepakt, maar nu is hij vast de lul! Justitie hoeft de koers van de afgelopen vijf jaar maar na te checken van containerschepen en kotters en waar die bij elkaar komen, is vast wat gebeurd. Als ze aan deze boom gaan schudden komt er heel wat uit vallen."

Misverstand