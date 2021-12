KAART | Gunstige coronatrend zet niet door in Oost-Nederland, Apeldoorn en Zutphen in het rood

CHECK JOUW GEMEENTEDe dalende trend van het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft landelijk zichtbaar, maar er zijn in Oost-Nederland wél meer mensen met een positieve test dan 24 uur eerder. In een aantal gemeenten, zoals Urk, nam het aantal nieuwe besmettingen wel af.

Landelijk bezien waren er sinds 14 november niet zo weinig positieve testen in één etmaal als vandaag. Maar in Oost-Nederland waren er vandaag toch net wat meer dan gisteren. 1450 vandaag, tegen 1255 gisteren. Alle veiligheidsregio's komen wel onder het weekgemiddelde uit.

In IJsselland raakten 420 mensen besmet, waar het weekgemiddelde op 469 ligt. Olst-Wijhe en Zwartewaterland kleuren in deze hoek van de regio het meest rood. Staphorst kleurt ook vandaag lichtoranje met 29 per 100.000 inwoners. Op Urk gaat het echter helemaal de goede kant op, met 14,1 besmettingen per 100.000. Dat betekent dat er 3 mensen positief testen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar gisteren de Noord-Veluwe nog behoorlijk rood kleurde, is het nu stuivertje wisselen. Apeldoorn komt nu op 108 positieve testen per 100.000 inwoners. Ook aan de overzijde van de IJssel kleurt Olst-Wijhe op met 108,9 per 100.000. Er tussenin spant Voorst de kroon met 161,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Veertig mensen uit deze gemeente kregen een positieve uitslag. Het gemiddelde lag de afgelopen week op 32.

In Noord en Oost Gelderland testten 721 mensen positief. Het weekgemiddelde gaat er mee naar beneden, want staat op 799. In Flevoland moeten 309 mensen de gevolgen van een positieve test overzien. Dat waren er deze week gemiddeld 412 per dag.

Vier mensen minder in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen liggen voor de tweede dag op rij minder coronapatiënten, blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 2744 coronapatiënten, vier minder dan gisteren.

Er werden het afgelopen etmaal 251 mensen met Covid-19 op verpleegafdelingen geplaatst en 47 op de intensive cares. Op de verpleegafdelingen liggen nu 2110 patiënten met coronaklachten, acht minder dan een dag eerder. Op de ic’s steeg het aantal coronapatiënten met vier tot 634.

Minder testen, meer positief

Minder mensen gaan naar een teststraat om zich te laten testen op een besmetting met het coronavirus. GGD’en voerden vorige week iets meer dan 450.000 tests uit, tegen ruim 620.000 de week ervoor en bijna 670.000 nog een week eerder.

Die tests brachten vorige week wel relatief vaak een besmetting aan het licht. Van alle tests was 23,4 procent positief. Dat percentage is een record. Eind november bleek 22,2 procent van alle bij de GGD geteste mensen daadwerkelijk het coronavirus onder de leden te hebben.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vermoedt dat het hoge percentage komt door de zelftesten die mensen thuis hebben. Als zo’n test negatief is en mensen verder geen ernstige klachten hebben, wordt het minder noodzakelijk om een afspraak te maken voor een test bij de GGD.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De daling van het aantal nieuwe coronagevallen gaat onverdroten door. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 12.852 positieve tests geregistreerd. Dat is het laagste aantal sinds 14 november, precies een maand geleden.

Het RIVM kreeg in de afgelopen dag bericht dat 74 coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat hun dood nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. In de afgelopen week zijn 445 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 64 per dag. Dat is gelijk aan het niveau op zondag en dat was het hoogste peil sinds 2 februari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer dan honderd mensen in Nederland zijn positief getest op de omikronvariant van het coronavirus. De virusversie zal in de komende weken leiden tot meer besmettingen, en daardoor kan het aantal ziekenhuisopnames weer gaan stijgen. Daarvoor waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut zegt dat de variant zorgen baart. ‘Omikron’ is in totaal 123 keer vastgesteld in Nederland. Daaronder zijn achttien mensen die op 26 november per vliegtuig aankwamen vanuit Zuid-Afrika, het land waar de nieuwe virusversie het eerst werd vastgesteld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.