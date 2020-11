KAART | Virus woedt verder op Urk, nu juist rustig in oude coronabrandhaard Heerde

Op Urk schieten de coronacijfers opnieuw de lucht in. Nergens anders in Nederland nam het aantal besmettingen zo fors toe als in de Flevolandse gemeente. Elders in deze regio blijven de cijfers schommelen.

Urk is - opnieuw - koploper met 195 besmettingen per 100.000 inwoners. Ter vergelijking: de ‘nummer 2' in deze regio kleurt rood met 57 besmettingen per 100.000 inwoners: Hattem.

Met 5941 nieuwe besmettingen is de landelijke stijging weer omgebogen in een lichte daling ten opzichte van vrijdag toen dat er nog 6109 waren maar daar is gezien de schommelingen per gemeente en veiligheidsregio geen peil op te trekken.

Omhoog en omlaag

Waar de regio's Flevoland en IJsselland gisteren beter scoorden dan een dag eerder gaan de cijfers nu weer omhoog van 127 naar 173 en van 85 naar 125. Andersom is de stijging in de regio Noord- en Oost-Gelderland van gisteren nu weer veranderd in een daling van het aantal besmettingen, van 241 naar 222.

Veiligheidsregio Flevoland zit met 41 besmettingen per 100.000 inwoners boven het landelijk gemiddelde van 34; beide andere regio's zitten daar met 27 (Noord- en Oost-Gelderland) en 24 (IJsseland) ruim onder.

Stuivertje wisselen

Op Urk worden vandaag 41 nieuwe gevallen gemeld tegen 26 gisteren. Ook Rijssen-Holten kleurde gisteren nog donkerrood met 65 positieve tests per 100.000 inwoners; vandaag zijn dat er 44 en is de kleur donkeroranje geworden.

Er is stuivertje gewisseld met Hattem dat vandaag donkerrood op de kaart is, met 57 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners (gisteren 41), ofwel zeven personen.

Veluwe in top vijf

Hattem is daarmee een uitschieter op de Veluwe. In buurgemeente Heerde werd opnieuw slechts één nieuwe besmetting gemeld, omgerekend 5 per 100.000 inwoners.

Dat is gelukkig een heel andere ontwikkeling dan de moeilijke situatie van enkele maanden geleden toen corona juist hard toesloeg in Heerde. Ook Elburg, Ermelo en Oldebroek behoren nu met een score van 8, 11 en 12 positieve tests per 100.000 inwoners tot de gemeenten waar het redelijk lijkt te gaan.

