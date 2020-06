Kabinet gaat voor 74 miljoen euro vissers uitkopen

Hoe Urker vissers 26 vluchtelin­gen op Noordzee redden: ‘Hebt plicht om mensen in nood te helpen’

17 juni Urker vissers bedachten zich geen moment toen ze 26 vluchtelingen op een drukke vaarroute op de Noordzee zagen dobberen in een krakkemikkig bootje. De migranten, waaronder drie kinderen, wilden de oversteek van Frankrijk naar Engeland maken. ,,Je hebt de plicht om mensen in nood te helpen, dat is geen punt van discussie.”