Kamervragen over bedoelingen van Chinese investeerder met scheepswerf voor superjachten op Urk

Wat is de bedoeling van een Chinese investeerder met de overname van Balk Shipyard op Urk? Daar wil het CDA in de Tweede Kamer meer van weten. Twijfels zijn er over de toekomst op Urk, het behoud van werkgelegenheid en het weglekken van kennis naar China.

Het van oorsprong Elburger familiebedrijf is sinds dit jaar in Chinese handen. Om te kunnen uitbreiden en aan grotere superjachten te kunnen werken, heeft eigenaar Daan Balk zijn scheepswerf verkocht aan de kapitaalkrachtige Zhongying International Holding Group. Volgens Balk hebben de Chinezen toegezegd dat het bedrijf op Urk blijft en dat de werkgelegenheid behouden blijft.

Speciale wet

Toch zijn er twijfels bij het CDA in de Tweede Kamer. Drie Kamerleden, waaronder Hilde Palland uit Kampen, willen het naadje van de kous weten over de transactie. Zo moet minister Micky Adriaansens zich ‘maximaal inspannen’ om de scheepswerf op Urk te houden en helderheid geven of de overname is getoetst aan een speciale wet.

Volledig scherm Een kijkje in de loods van Balk Shipyard op Urk, waar steeds grotere superjachten een revisie ondergaan. © Freddy Schinkel

Die moet bedrijven in onder meer de maritieme sector vanwege de ‘nationale veiligheid’ beschermen tegen buitenlandse investeerders. Denk aan het weglekken van technologische kennis in de jachtbouw, waarin ons land wereldwijd koploper is.

Twijfels zijn er over de lange termijnplannen van de Chinese investeerder met Balk Shipyard. De CDA’ers willen weten wie de personen achter de investeerder zijn, in welke sectoren zij geld pompen en of dat al eerder in ons land is gedaan. Ook willen de politici informatie over welke afspraken zijn gemaakt met Zhongying over vestiging op Urk, investeringen in de regio en behoud van de werkgelegenheid.

Nieuwe haven

In Kamervragen klinkt de vrees door dat Balk Shipyard door ‘groeiambities’ Urk zal verlaten. Een belangrijke factor hierin lijkt de aanleg van een buitendijkse haven in het IJsselmeer. Balk Shipyard is een van de kartrekkers van dit project, omdat het kansen biedt voor een grotere scheepswerf. De Raad van State zette drie jaar geleden een streep door het plan en oordeelt volgende maand over een aangepaste versie.