Kamervragen over rol CBS bij voor visserij negatief onderzoek

Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie vindt onder andere dat het CBS 'ten onrechte de indruk wekt' dat de uitkomst van het onderzoek betrouwbaar is, omdat het instituut zijn naam eraan verbindt. Hij vindt dat het instituut een rectificatie zou moeten publiceren en een excuus moet aanbieden aan de visserijorganisaties. Het Living Planet Rapport is uitgebracht in samenwerking met het Wereld Natuurfonds. Het CBS schrijft op zijn website dat in de periode 1990-2015 de populaties van 140 soorten zeedieren in de Noordzee gemiddeld met meer dan 30 procent zijn afgenomen. ,,De boomkorvisserij, een visserijmethode waarbij sleepnetten met wekkerkettingen over de zeebodem worden getrokken, is één van de belangrijkste oorzaken voor de afname van bodemdieren in de Noordzee."