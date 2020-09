Kan Geert Post wethouder op Urk blijven? Raad bespreekt dinsdag onderzoek

Het integriteitsonderzoek naar de in opspraak geraakte Urker wethouder Geert Post (SGP) wordt dinsdagavond besproken door de gemeenteraad op Urk. De wethouder verzweeg zijn nevenfunctie bij transportbedrijf JPTrans Urk . Dit bedrijf is eigendom van zijn zoon, die in Engeland vast zit op verdenking van drugssmokkel.

Het integriteitsonderzoek naar Post, dat op initiatief van interim-burgemeester Ineke Bakker en fractievoorzitters is gehouden, staat dinsdag om 19.00 uur op de agenda bij een extra raadsvergadering. Dan wordt duidelijk of de gemeenteraad vindt dat hij kan aanblijven. De raadsleden en burgemeester hebben het rapport van het adviesbureau Necker van Naem uit Utrecht eind vorige week al ontvangen, maar mogen de inhoud niet delen met de buitenwereld.

Tot maandagavond is het voor raadsleden mogelijk om vragen over het rapport te stellen en dinsdagochtend komt het rapport online. Publiek is niet welkom bij de vergadering, maar via een livestream op de website van de gemeente Urk is het wel te volgen.

Aanwezigheid wethouder

,,Ik weet niet of de wethouder aanwezig is. Dat is aan hem”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De nieuwe burgemeester Cees van den Bos start donderdag op Urk. Planning was ook dat het rapport eind september besproken zou worden. ,,Het is fijn dat de burgemeester goed kan beginnen”, zegt de woordvoerder van de gemeente.

Wethouder Post, wethouder met Economische Zaken, Onderwijs en Visserij in zijn portefeuille, legde in augustus zijn taken neer. De Stentor onthulde dat Post vervoersmanager is bij transportbedrijf JPTrans Urk, een nevenfunctie die hij verzweeg voor de gemeente Urk. Dit kwam naar buiten kort nadat zijn zoon, eigenaar van de transportonderneming, was opgepakt bij de Kanaaltunnel met ruim 400 kilo harddrugs in de laadruimte van zijn vrachtwagen.