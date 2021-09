Kerk op Urk beschoten, 22-jarige man bekent zijn daad aan de politie

video Hoe twee broers op Urk door het lint gingen tegen Pow­Ned-verslagge­ver: ‘Wilde hem onderuit halen’

30 juli Wilden ze de orde bewaken bij de Sionkerk op Urk of kwamen ze alleen maar kijken? Feit is dat de ‘onmachtige’ broers Jelle en Lammert P. een verslaggever en een cameraman te lijf gingen op een zondagmorgen in maart. ,,Het had anders gekund.’’