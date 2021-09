Kerk op Urk beschoten, maar dorp gaat niet uit van opzet: ‘Op Urk zou nooit iemand dit expres doen’

updateHet is het gesprek van de dag op Urk: een van de kerken is beschoten. Maandagavond werpt af en toe een voorbijganger een blik naar boven. “Kijk daar zit het gat”, zegt een vrouw tegen haar man als ze bij de kerk langslopen. “Ik heb het zojuist via een bericht op WhatsApp gelezen”

De Bethelkerk op Urk is zondagochtend tijdens de dienst beschoten met een luchtbuks. Er zit een gat in een van de ruitjes aan de voorzijde van de kerk. In de dienst werd door enkele mensen gehoord dat er geschoten werd. De politie is op zoek naar getuigen. ,,Maar het was geen mortiergranaat", zegt koster Laus van Loosen nuchter. ,,Dit is baldadigheid.”

Joëlle Hakvoort (20) passeert de kerk onderweg naar haar huis, vlakbij de vuurtoren. De kerkklokken slaan voor half acht. ,,Ik schrok eerst toen ik hoorde van de beschieting. Ik hoorde zondag via via al gauw dat iemand een luchtbuks aan het uitproberen was. Een kogeltje kwam per ongeluk op de kerk. Dat kan natuurlijk gebeuren. Op Urk zou nooit iemand dit expres bij een kerk doen. Helemaal niet op zondag.”

Op Urk gaan de inwoners dan ook al snel weer over tot de orde van de dag: ,,Ik zou niet weten wie het gedaan heeft. Nu hoor ik er helemaal niks meer over.“ Direct omwonenden houden de kaken stijf op elkaar, zeggen van niets te weten of hebben ergens anders in de kerk gezeten op het tijdstip. ,,Het was waarschijnlijk iemand die aan het spelen was, maar ik weet niet wie, hoor”, vertelt een buurvrouw. ,,Het is heftig dat het tegen een kerk aan is gebeurd, maar een ongeluk kan natuurlijk gebeuren.” Niemand heeft een idee waarom iemand zoiets bewust bij deze kerk zou doen.

De kerk zat vol zondagochtend. ,,Het was een enkeling die de klap hoorde", wil koster Van Loosen wel kwijt. ,,Een mevrouw met kind die net naar buiten liep zag het gaatje. Een centimeter of tien in een van de ruitjes. Er zit altijd wel volk bij de deur. Dus het was snel duidelijk wat er aan de hand was.”

De ruitjes komen rechtstreeks uit op de kerkruimte waar de dienst gehouden wordt. Vanuit de kerkbankjes zijn de ramen zichtbaar.

Volledig scherm De Bethelkerk staat in een drukke omgeving. Vooral tijdens de dienst zijn de straten rondom de kerk vol geparkeerd. Het kan dus dus niet zo zijn dat er hard gereden is door degene die de kerk beschoten heeft. Ook is niet bekend of de dader lopend of met bijvoorbeeld een auto langskwam. © Foto Freddy Schinkel

Politie zoekt getuigen

Wie het gedaan heeft is niet bekend, en dat is ook de reden dat de politie nu om getuigen vraagt. ,,Al is het een tijdstip dat wel snel duidelijk zal worden wie het gedaan heeft", stelt Van Loosen. Op het tijdstip, zo tussen half elf en tien voor twaalf zitten de meeste Urkers in de kerk. Wie op straat is valt op.

Volledig scherm De Bethelkerk op Urk, met in het middelste raam links een gat. © Jasper van Loo

Wanneer het ruitje precies vervangen wordt, weet de koster niet. ,,Vanochtend was het ruitje nog niet vervangen. Het is ook niet heel groot en je moet een ladder hebben om er bij te komen. Dus zo'n vaart zal het niet lopen. Nogmaals, wij gaan echt uit van baldadigheid.”

Maandagochtend heeft de politie buuronderzoek gedaan in de buurt rondom de Kerk aan de Wijk 3. Namens de kerk is aangifte gedaan. Er is niemand gewond geraakt. De gemeente Urk is op de hoogte gebracht door de politie maar onderneemt vooralsnog geen stappen. ,,Het is nu een zaak van de politie. Wij wachten de uitkomsten van het onderzoek af", zegt woordvoerder Françoise Bisschop.

