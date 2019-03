Kerk op Urk houdt uit voorzorg deuren dicht tijdens de dienst

Rust keert langzaam terug op Urk: Arrestan­ten op vrije voeten, minder politie op straat

16 maart De politie voert ook zaterdag surveillances uit op Urk. Vanavond is de politie zichtbaar aanwezig langs de toegangswegen, maar niet elke auto wordt tot stoppen gedwongen, zoals gisteravond het geval was. ,,We houden de mensen aan waarvan we denken dat dat nodig is”, zegt politiewoordvoerder Joost Landhagen.