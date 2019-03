Kerken op Urk volgen advies burgemeester: deuren tijdens dienst op slot

Urk gaat, na de dreiging van massale vechtpartijen vrijdagavond, langzaam maar zeker weer over tot de orde van de dag. En die orde betekent voor veel Urkers op zondag: naar een van de twintig kerken. Voor de zekerheid deden kerken wel de deuren op slot tijdens de diensten. Bij enkele kerken patrouilleerden kerkgangers buiten, constateerde Omroep Flevoland.

Met het dichthouden van de kerkdeuren gaven kerken gehoor aan de suggestie van burgemeester Pieter van Maaren; die had hen in een brief op de optie van die voorzorgsmaatregel gewezen. Een woordvoerder van Van Maaren zei zondagmiddag niet te weten hoeveel kerken het burgemeestersadvies uiteindelijk hebben opgevolgd.

Volledig scherm De deur gaat dicht bij kerk De Ark. © ANP

Roerige week

Ook was de politie dit weekend duidelijk zichtbaar in groten getale aanwezig in het dorp om eventuele relschoppers van buiten Urk te kunnen opvangen en weg te sturen. Dat bleek echter niet nodig, het bleef rustig. Daarmee lijkt een roerige week nu te eindigen met een sisser. ,,Maar we zijn en blijven komende tijd extra alert’’, laat een politiewoordvoerder weten. ,,Welke maatregelen we daarvoor treffen, houden we voor onszelf.’’

