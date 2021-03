Kerkganger Jaawk B. op vrije voeten nadat hij PowNed-verslaggever aanreed op Urk

VIDEO VVD eist ophelde­ring over geweld tegen journalis­ten op Urk

30 maart Drie VVD-Kamerleden hebben Kamervragen gesteld over het geweld tegen journalisten afgelopen zondag op Urk. Zo wil de VVD onder meer weten of er voldoende politiecapaciteit aanwezig was en of de pers in de toekomst wel veilig kan blijven werken bij de Sionkerk op Urk.