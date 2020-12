Kerstcollecte Urk brengt 125.000 euro op

Video Urker kinderen steken burgemees­ter zingend hart onder de riem: ‘Wat de kranten schrijven, trek het u niet aan’

20 december ‘Oh lieve burgemeester, we zingen nu een lied, want wat er is gebeurd, ja dat doet ons veel verdriet.’ Zo beginnen de kinderen van Musicalschool Urk het lied waar ze burgemeester Cees van den Bos mee verrassen, die in zijn eerste maanden behoorlijk wat op zijn bordje kreeg. En dat weet het kinderkoor, traditioneel gekleed, ook.