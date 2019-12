Kerstcollecte Urk brengt 93.000 euro op

Video & update 28-jarige man opgepakt voor aanslag met vuurwerk­bom op woning Urk, bewoner reageert blij: ‘Mooi om te horen’

17 december De politie heeft een 28-jarige man uit Urk opgepakt voor betrokkenheid bij het naar binnen gooien van een vuurwerkbom in een huis aan de Golfoploop op Urk, begin november. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. Zijn identiteit is bij de politie bekend. Slachtoffer Jan Bos is blij met de aanhouding en hoopt op antwoorden. ,,Ik wil weten waarom ze dit hebben gedaan.”