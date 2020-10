‘Keurige’ vader Dirk W. uit Urk plots verdachte van grootschalige cokesmokkel: ‘Ik sta daar echt van te kijken’

Video Jongen (14) uit Urk zwaarge­wond na ongeluk bij Emmeloord, 27-jarige bestuurder verdachte

30 september De fietser die maandagochtend zwaargewond is geraakt na een aanrijding op de Weg van Ongenade tussen Espel en Emmeloord is een 14-jarige jongen uit Urk. Dit meldt een woordvoerder van de politie. De bestuurder, een 27-jarige inwoner van de gemeente Noordoostpolder, is aangemerkt als verdachte.