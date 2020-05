Kinderen op Urk krijgen aandenken 75 jaar vrijheid, maar geen coronasouvenir

Na de meivakantie gaan de basisscholen gedeeltelijk weer open. Volgens de ChristenUnie hebben kinderen de afgelopen weken al veel moeten laten om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Schoolreisjes, musicals, afscheidsavonden en kampweken kunnen niet doorgaan.

Mentaal steuntje

Ook voor kinderen grijpt het coronavirus diep in, stelt ChristenUnie. Dit geldt volgens de partij zeker als er in de naaste omgeving sprake is van ziekte- of sterfgevallen en bij kinderen in een onveilige thuissituatie. ChristenUnie vindt daarom dat zij een tastbare herinnering en ‘mentaal steuntje in de rug’ verdienen en wil kinderen een positief signaal geven in onzekere tijden.

Andere partijen in de gemeenteraad benadrukten dat de coronacrisis nog niet afgelopen is en het coronavirus in de hele wereld speelt. Zij zagen meer in herdenkingssouvenir voor alleen de 75-jarige bevrijding op Urk. In het verleden gaf de gemeente Urk vaker zulke herinneringen bij de Oranjefeesten en nationale feestdagen.