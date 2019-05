Klaas Koffeman krijgt erepenning Urk

update Bij Lelystad gevonden drenkeling in IJsselmeer blijkt vrouw waar in het Ketelmeer naar werd gezocht

15:39 De drenkeling die vanmorgen is aangetroffen op het IJsselmeer ten zuiden van de Trintelhaven bij Lelystad, is de vrouw naar wie gisteren een grootscheepse zoekactie is opgezet bij het Ketelmeer.