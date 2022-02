KNRM Urk helpt boot Rijkswaterstaat uit de problemen

Opgestapte Urker wethouder toch weer op lijst SGP, na vrijspraak zoon in spraakma­ken­de drugszaak

De in 2020 opgestapte wethouder Geert Post staat voor de gemeenteraadsverkiezingen toch weer op de kandidatenlijst van de Urker SGP. Post raakte in opspraak vanwege betrokkenheid bij het bedrijf van zijn zoon, die gearresteerd werd nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto vond. ,,Zijn zoon is vrijgesproken, daarmee is een nieuwe situatie ontstaan’’, meent partijvoorzitter Rien Bogerd.

