KNRM Urk rukt in één week tijd vier keer uit voor reddingsacties: ‘Nog nooit meegemaakt’

Druk jaar voor reddings­clubs rond IJsselmeer: ‘Mensen op het water hebben vaak geen benul’

De coronaperiode, met allerlei beperkingen, was voor veel mensen aanleiding een boot te kopen en dat betekent dat er in 2022 meer onervaren watersporters het ruime sop kozen in Nederland. De reddingsstations rond het IJsselmeer hebben dat gemerkt: ze moesten in 2022 veel vaker in actie komen dan de jaren ervoor. ,,Een vaarbewijs halen is niet voldoende. Doe een praktijkcursus en leer écht om veilig het water op te gaan.”