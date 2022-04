Koningsnacht op Urk: brommerrijden en fikkie stoken

Met videoNa twee jaar corona werd een Urker koningsnachttraditie afgelopen nacht weer van stal gehaald: jongeren reden op brommers zonder uitlaat door de straten. Ook voor de brandweer was het een drukke nacht in het vissersdorp.

Stond er de afgelopen jaren nog een forse boete op het brommerrijden tijdens Koningsdag, dit jaar scheurden de scooters weer vrolijk door de straten van Urk.

Toch was de sfeer niet uitsluitend goed: op meerdere plekken werd een fikkie gestookt. Aan het Keteldiep ging een caravan in vlammen op en aan de Holkenkamp werd een aanhanger met bouwafval in brand gestoken.

Rotonde

’s Morgens vroeg moest de brandweer twee keer uitrukken voor een vuur op De Akkers-rotonde. Daar werd onder andere een auto in as gelegd. De brandweer bluste deze nacht en ochtend in totaal vier kleine branden.

Het is nog onbekend of er aanhoudingen zijn verricht of boetes zijn uitgedeeld. Rond 07.00 uur keerden de meeste jongeren huiswaarts. Tegelijkertijd maakte de gemeente de rotonde schoon en startte de vrijmarkt in het Wilhelminapark.

Aan de Akkersrotonde op Urk werd vannacht tweemaal brand gesticht. © ProNews