Korte, felle containerbrand in Urk

De container met bouwafval was vlakbij een woning geplaatst. Ook een klein gedeelte van een nabij gelegen schutting stond even in brand, maar dat is door buurtbewoners zelf geblust. Na aankomst van de plaatselijke lieden van de brandweer is verdere schade aan de container voorkomen.

De kans is aanwezig dat het in dit geval gaat om een brandstichting. ,,De mogelijkheid is er, maar het is lastig om aan te tonen. Zeker met deze warmte en droogte”, aldus een woordvoerder van de politie Midden-Nederland. ,,We zijn wel op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord in de omgeving. Met name vlak voor 04.00 uur in de nacht, want in die periode is de brand waarschijnlijk ontstaan.”