Kotter naar de sloop brengen in ruil voor subsidie minder gewild dan gedacht: ‘Wikken en wegen’

Monsterk­lus voor netbeheer­der in Flevoland begonnen: ‘We blijven gewoon stroom leveren’

Bijna een jaar na de grote stroomstoring in Flevoland begint netbeheerder Tennet deze maand met het vervangen van alle draden in de hoogspanningsmasten tussen Lelystad en Dronten. De operatie gaat ongeveer een jaar duren. Het verkeer, zowel op de weg als over het spoor, zal daar af en toe last van hebben.