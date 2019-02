Kottervissers Urk radeloos: ‘Ik heb overwogen om de koning een brief te schrijven’

De Nederlandse kottervissers zijn radeloos. Woensdag wordt er in Europees verband gesproken over een totaalverbod op pulsvissen. De Nederlandse Vissersbond en Visned hebben een noodkreet verstuurd naar premier Rutte. ,,Ik heb zelfs overwogen om de koning een brief te schrijven.’’

Een Europees verbod op pulsvissen hangt al geruime tijd boven de markt. Komende woensdag echter gaan afgevaardigden van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad in Straatsburg om tafel om een definitieve beslissing te nemen. ,,We zijn in rep en roer’’, zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. Een verbod op pulsvisserij is volgens hem rampzalig, onder meer voor een vissersdorp als Urk: ,,De Nederlandse kottervisserij dreigt verloren te gaan. Dit zal slecht uitvallen voor onze vissers, hun families en visserijgemeenschappen.’’

Volledig scherm Pulskor: vissen met elektroden die stroomstootjes afgeven. © Wageningen Marine Research

De twee organisaties vragen de minister-president in de brief om zich voor hen in te zetten. ,,Dit is het laatste dat we kunnen doen’’, licht Nooitgedagt toe. ,,Als we zouden denken dat het geen zin heeft, zouden we het niet doen. Ik heb zelfs nog overwogen om de koning een brief te schrijven. Watermanagement is immers altijd een groot ding voor hem geweest.’’

Nooitgedagt heeft overigens signalen gekregen dat er woensdag mogelijk tóch nog geen beslissing wordt genomen. ,,Ik heb daar zo mijn bronnen voor. Waar het van afhangt, weet ik niet. Moeilijke beslissingen worden vaker vooruit geschoven...’’

Stroomstootjes

Bij pulsvissen geven kabels op de zeebodem kleine stroomstootjes af zodat de platvissen als tong en schol opschrikken en in de netten terechtkomen. Dat is minder verwoestend voor de zeebodem dan boomkorvissen, waarbij een sleepnet de bodem omploegt. Bovendien slepen bij die methode zware kettingen over de bodem en dat kost vanwege de hogere weerstand meer dan vijftig procent meer brandstof dan pulsvisserij.

,,Veel visserijbedrijven zijn overgestapt van de boomkorvisserij naar de pulsvisserij’’, schrijven de instanties aan Rutte. ,,De Nederlandse kottervisserij beleeft sindsdien betere jaren. In Nederland is er brede steun voor de pulsvisserij vanuit de overheid, het bedrijfsleven en de natuur- en milieuorganisaties.’’

Laatste hoop

In Europa is Frankrijk echter de grote dwarsligger, die ook nog eens veel invloed heeft. ,,We vragen Rutte dan ook om met de Franse president Macron en Commissievoorzitter Juncker in contact te treden om het verbod tegen te houden. U bent onze laatste hoop!’’, schrijven de vissers wanhopig.