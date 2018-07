Leendert R. uit Urk mag rechtszaak over cokesmokkel niet in vrijheid afwachten

Gemeente Raalte betaalt bijna al haar rekeningen op tijd; Urk blijft steken op 73 procent

16 juli De gemeenten en provincies in het verspreidingsgebied van de Stentor betalen in het algemeen op tijd hun rekeningen. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor Betaaltermijnen Overheid 2017. De gemeente Raalte maakte het geld in 96 procent van de gevallen binnen dertig dagen over. Urk lukte dat bij 73 procent van de rekeningen.