Leger des Heils opent deuren nieuwe buurtkamer op Urk: ‘We willen een vangnet zijn’

Onderzoek naar wethouder Urk om nevenfunc­tie transport­be­drijf eind september afgerond

21 augustus Het integriteitsonderzoek naar de in opspraak geraakte Urker wethouder Geert Post (SGP) is naar verwachting eind september afgerond. De wethouder verzweeg zijn nevenfunctie bij transportbedrijf JPTrans Urk, dat eigendom is van zijn zoon. Die zit in Engeland vast op verdenking van drugssmokkel.