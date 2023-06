Lekker weer op Urk vandaag

Uit tienduizen­den stemmen is deze bloem verkozen tot Nationale Bloem van Nederland

Het madeliefje is vanochtend in het radioprogramma Vroege Vogels van BNNVARA uitgeroepen tot Nationale Bloem van Nederland. Het kleine witte bloempje versloeg in de verkiezing onder andere de wilde kievitsbloem, ook wel bekend als de Zwolse tulp.