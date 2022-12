Levenloos lichaam aangetroffen langs het water op Urk

ROC Friese Poort gaat samen met Friesland College: ‘Zo kunnen we een breed aanbod in stand houden’

Jarenlang waren het min of meer concurrenten, nu werken ze samen. ROC Friese Poort, met vestigingen op Urk en in Emmeloord, en het Friesland College bundelen de krachten en doen dat onder een nieuwe naam: Firda (afgeleid van het Zweedse woord voor ‘vieren’). „Door deze fusie kunnen we een breed aanbod op alle locaties in stand houden.”

