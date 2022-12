Lichaam aangetroffen langs het water op Urk

Wéér een nieuwe politieke partij voor Wout Jansen uit Lelystad: ‘We zijn het grootste politieke platform in Flevoland’

Wout Jansen (70) uit Lelystad is terug met een nieuwe politieke partij, lang niet zijn eerste. Als lijsttrekker van Sterk Lokaal Flevoland hoopt hij volgend jaar opnieuw een zetel in Provinciale Staten te veroveren. ,,We willen onderzoeken of het opwekken van kernenergie haalbaar is in Flevoland.’’

11 november