Lintjes voor drie Urkers

Meindert van Urk, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Als leider en trainer was hij nauw betrokken bij Sport Vereniging Urk van 1972 tot 2000. De heer Van Urk (75) zet zich in voor de samenleving en is sinds 1999 actief als collecteorganisator van de Hersenstichting. Daarnaast is hij als vrijwilliger bij Caritas Urk voor sociale alarmering, vervoer en Tafeltje Dekje. Van Urk zet zich sinds 2002 in als collectant voor het Leger des Heils.

Femmetje Zwaan- van den Berg, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Femmetje Zwaan-van den Berg (77) is al sinds 1964 vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente De Ark. Hier is zij actief binnen de organisatie en stuurt zij het vrouwen- en ouderenpastoraat aan. In de periode van 1964 tot 1984 was zij medeverantwoordelijk voor het beheer van de bibliotheek.

Zwaan-Van den Berg is zeer betrokken bij de gemeenschap. Zo zette zij zich in voor de jaarlijkse bazaar van 1965 tot 2007 en is zij sinds 1992 mantelzorger/ondersteuner voor haar eigen familie en gezin. Sinds 2012 is ze actief als vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van Urk. Daar probeert zij gezichten te traceren op historisch fotomateriaal.

Elisabeth Pasterkamp-Roskam, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Elisabeth Pasterkamp-Roskam (57) is betrokken geweest als vrijwilligster en bestuurslid bij Basketbalvereniging Orca's in Urk. Daar was zij van 1978 tot 1992 en van 2001 tot 2017 vrijwilligster en bestuurslid. In haar periode bij de vereniging was zij ook trainster en coach van verschillende teams met wie zij districts- en regionaal kampioen is geworden. Bij de club voerde zij verder werkzaamheden uit in de technische commissie en als lid van de wedstrijdcommissie, regelde zij de tafelbezetting en ook als scheidsrechter.