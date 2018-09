LIVE - Justitie eist 5 jaar cel tegen Leendert R.

Wie is Leendert R.?

Justitie ziet in Leendert R. een grote man in de ‘cocaïnevisserij’. Half december is hij van zijn bed gelicht op Urk vanwege vermeende betrokkenheid bij de handel. Sindsdien zit hij in voorarrest. R. is de baas van veel gokkasten in het vissersdorp en eigenaar van meerdere horecagelegenheden.



Zo is Grand café het Haventje van Urk van hem, een winkel op het plein, het Wapen van Urk en nog een café aan de kade, verpacht aan meerdere uitbaters.



In april liet zijn advocaat, bekend strafpleiter Nico Meijering, nog weten dat de zalmrokerij van Leendert failliet gaat door het voorarrest. Hij eiste onmiddellijke vrijlating, maar daar gingen de rechters niet in mee.