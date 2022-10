Mathilde uit tv-programma Urk! is moeder geworden: ‘Een klein wonder’

‘Doodzenuw­ach­ti­ge’ Urker ziet politie-in­val als godsge­schenk: ‘Je gaat door een hel’

De inval van de politie in een bedrijfspand op Urk kwam voor de huurder als ‘een godsgeschenk’, zo zegt hij voor de rechter in Lelystad. De 45-jarige Urker W. de B. was al maanden ‘doodzenuwachtig’ dat er iets kon gebeuren en had al verschillende keren bij het politiebureau gestaan om zichzelf aan te geven, maar was te bang om door te zetten.

5 augustus