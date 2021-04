Mathilde uit Urk kreeg paniekaanval na veelbesproken date in Lang Leve de liefde: ‘Eens maar nooit weer’

‘Veel meer kerken dan alleen Sionkerk op Urk negeren coronare­gels’

25 maart De Sionkerk op Urk is zeker niet de enige kerk in de regio die de coronaregels heeft losgelaten en diensten houdt in een bijna volle kerk. Dit laten meerdere kerkbesturen in de regio weten. ,,Ik ben niet verbaasd over wat de kerk op Urk doet”, zegt Albert Bouwman, scriba van de Hersteld Hervormde Kerk Staphorst.